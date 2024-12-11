Juventus Manchester City maçında Kenan Yıldız oynayacak mı? Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu

11 Aralık 2024 09:01 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:11

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta başladı. 11 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak müsabakalardan biri ise Juventus - Manchester City oldu. Kenan Yıldız bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol attı.

Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Benfica Bologna maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

İtalya devi Juventus​'ta forma giyen Kenan Yıldız​ performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor. 11 Aralık akşamı oynanacak olan Manchester City​ - Juventus maçına kısa süre kala Yıldız'ın bu akşam oynayıp oynamayacağı merak edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde bugün birçok müsabaka oynanacak.

KENAN YILDIZ MANCHESTER CİTY - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Son zamanlarda performansı ile dikkat çeken genç yıldızın bu akşam oynanacak olan müsabakada forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmada ilk 11 kadrosu henüz netleşmedi fakat Kenan Yıldız'ın Manchester City maçında kadroda olacağı tahmin ediliyor.

Kenan Yıldız şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Her maçta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandık. Bu maçtan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz."

KENAN YILDIZ JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Genç yetenek Yıldız, bu sezon 20 maça çıkarak 4 gol 3 asist yaptı. Serie A'da 15 maça çıkan Yıldız, 3 gol ve 3 asist kaydederken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 1 gol kaydetti.

MANCHESTER CİTY - JUVENTUS HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde serüven devam ederken 11 Aralık akşamı 23.00'te Juventus ile Manchester City karşılaşacak.

Müsabakayı canlı izlemek isteyenler tabii Spor ekranlarından izleyebilecek. TRT, ligde oynanacak olan maçların yayın hakkını 3 seneliğine almıştı.