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Juventus Milan maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Ocak 2025 00:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:41
Juventus Milan maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmada yıldızı parlayan futbolcumuz Kenan Yıldız’da gol kaydetmeyi başardı.

İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı.

Juventus Milan maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi - 1. Resim

JUVENTUS- MILAN​ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Riyad’daki King Saud University Stadyumu'nda oynanan Juventus​, Milan maçı bir futbol şölenine dönüştü.

Juventus, Milan maçı 2-1 sona erdi.

Milan ezeli rakibi Juventus'u mağlup etti.

Juventus Milan maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi - 2. Resim

KENAN YILDIZ’IN GOLÜ YETMEDİ

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus Milan karşılaşması 2-1 sona erdi.

Kenan Yıldız​ 21. dakika Juventus’un tek golünü kaydetti.

Christian Pulisic’in 71. dakikadaki penaltı golü ile Milan dengeyi sağladı.

Federico Gatti 75. dakika skoru belirleyen golü kaydetti.

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Kaynak: TGRT Haber
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