Juventus Milan maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Ocak 2025 00:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:41
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus ve Milan karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmada yıldızı parlayan futbolcumuz Kenan Yıldız’da gol kaydetmeyi başardı.
İtalya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı.
JUVENTUS- MILAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Riyad’daki King Saud University Stadyumu'nda oynanan Juventus, Milan maçı bir futbol şölenine dönüştü.
Juventus, Milan maçı 2-1 sona erdi.
Milan ezeli rakibi Juventus'u mağlup etti.
KENAN YILDIZ’IN GOLÜ YETMEDİ
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus Milan karşılaşması 2-1 sona erdi.
Kenan Yıldız 21. dakika Juventus’un tek golünü kaydetti.
Christian Pulisic’in 71. dakikadaki penaltı golü ile Milan dengeyi sağladı.
Federico Gatti 75. dakika skoru belirleyen golü kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber