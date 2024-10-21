Juventus’tan Hoş geldin Arda Güler paylaşımı heyecanlandırdı: Juventus’un X hesabı çalındı mı? 

21 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:43

Juventus'un İngilizce hesabından atılan 'Hoş geldin Arda' tweeti gündem oldu. Real Madrid’de mutsuz olduğu iddia edilen Arda’nın Juventus'a transfer ihtimali konuşulurken Juventus’un X hesabı hacklendi mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

Juventus’un resmi X hesabı üzerinden Hoş geldin Arda Güler paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımdan hemen sonra Arda Güler Juventus’a mı transfer oluyor? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

JUVENTUS TWİTTER HESABI ÇALINDI MI?

Juventus'un resmi hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edileceği ile ilgili bir paylaşım yapıldı. Ancak kısa süre içinde İngilizce hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiği açıklandı.

Juventus'un X hesabını çalan hackerların Türk olduğu da belli oldu. Juventus yaşanan sorunla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

ARDA GÜLER JUVENTUS’A TRANSFER OLUYOR MU?

İtalyan devi Juventus'un resmi İngilizce sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?"

Bu paylaşımdan hemen sonra ‘Arda Güler Juventus’a mı transfer oluyor" soruları gündeme geldi.

Juventus resmi hesabı bir açıklama yaptı. Juventus, kulübün İngilizce hesabının hacklendiğini ve yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Arda Güler'in Juventus’a transfer olmadığı belli oldu.