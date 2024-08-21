Kaan Ayhan cezalı, Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray Young Boys karşılaşmasında oynamıyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
21 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:43
Galatasaray bugün İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Kaan Ayhan ve Davinson Sanchez'in maçta oynayıp oynamayacağı kamp kadrosunun açıklanmasının ardından belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off karşılaşmasında bugün Galatasaray-İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızıların kamp kadrosu maçın başlamasına sayılı saatler kala belli oldu.
Kamp kadrosunun belli olmasının ardından Kaan Ayhan ve Davinson Sanchez'in neden yer almadığı merak edildi.
DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇINDA NEDEN YOK?
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği için Young Boys kadrosunda yer almadı.
KAAN AYHAN YOUNG BOYS MAÇINDA NEDEN YOK?
Geçen sezon oynanan Galatasaray ve Sparta Prag karşılaşmasında aldığı ceza nedeniyle Kaan Ayhan, Young Boys karşılaşmasında oynamıyor.
Kaynak: TGRT HABER