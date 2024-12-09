Kaan Ayhan’ın sağlık durumu ne? Galatasaray’da sakatlık kâbusu büyüyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 19:48 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:49

Galatasaray’da sakatlık kâbusu katlanarak büyüyor. Sezonu kapatan Icardi’nin ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir’in ardından Barış Alper Yılmaz ve Osimhen de sakatlar kervanına katıldı.