Kaan Ayhan’ın sağlık durumu ne? Galatasaray’da sakatlık kâbusu büyüyor
Galatasaray’da sakatlık kâbusu katlanarak büyüyor. Sezonu kapatan Icardi’nin ardından Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir’in ardından Barış Alper Yılmaz ve Osimhen de sakatlar kervanına katıldı.
Önemli Sivasspor deplasmanından puan kaybı yaşamadan ayrılan Galatasaray’da iki oyuncu daha sakatlar kervanına katıldı.
Özellikle Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu tartışmalara neden olurken Osimhen de maçta riske edilmeyerek 74. dakikada kenara alınmıştı.
KAAN AYHAN’IN SAĞLIK DURUMU NE?
Galatasaray’dan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bodrum FK karşılaşmasında sakatlanan Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği duyuruldu.
Kaan Ayhan’ın sahalara ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.
GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’nin Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz'ın ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak." ifadelerini kullandı.
İsmail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Yusuf Demir, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in 12 Aralık akşamı oynanacak Malmö maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.