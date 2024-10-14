Kabine değişikliği olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

14 Ekim 2024 09:09 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:23

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık ara sonrasında bugün yeniden toplanıyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların konuşulduğu ve birçok kararın alındığı Kabine Toplantısı saat kaçta belli olurken yeni kabine değişikliği olacak mı gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a yaptığı ziyaretler sonrası uçakta gazetecilerin merak ettikleri konuları cevapladı.

Kabine değişikliği olacak mı sorusuna verdiği cevap oldukça konuşuldu. Kullandığı ifadeler sosyal medyada "Kabine değişikliği olacak" olarak algılanırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI SON DAKİKA?

Kesin bir şekilde yeni kabine değişikliği olacağına dair bir açıklama bulunmuyorken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde değişiklik olacak mı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir"

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Ekim günü gerçekleştirilecek olan toplantı bugün 15.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ülkemizin gündeminde yer alan birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ile birlikte yeni kararların alınması da öngörüldü. Toplantının sona ermesiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşa bilgileri aktaracak.

YENİ KABİNEDE HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Son günlerde konuşulan kabine değişecek konusu gündemde yer alırken şu an için kesin bir değişiklik kararı alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını cevapladığı anlarda verdiği cevap, değişiklik olacağını düşündürdü. Fakat şu an için herhangi bir karar duyurusu gelmedi. Bu nedenle kabinede hangi bakanlar değişecek belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişiklik olabilir sözlerinin yakın zamanda değil geniş bir zaman anlamında olduğu da tahmin ediliyor.