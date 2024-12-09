Kabine gündeminde hangi konular var? Asgari ücrette değerlendirme yapılacak

09 Aralık 2024 12:52 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı, kritik başlıklarla Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve asgari ücret çalışmaları bulunuyor.

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Bugün toplanacak olan kabinenin öncelikli konu başlıklarını iç ve dış gelişmeler oluşturacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Suriye’deki Gelişmeler:

Kabine toplantısında, Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ihtimali ve bölgedeki son durum ele alınacak. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin sınır güvenliği​ açısından atılacak adımlar masaya yatırılacak. Özellikle, Suriye’deki muhalif grupların ilerleyişi ve bu bağlamda izlenecek yol haritası toplantının önemli başlıklarından biri olacak.

Terörle Mücadele:

Suriye​ ve Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar ile Türkiye’ye yönelik olası terör tehditlerine karşı alınacak önlemler konuşulacak. Bölgedeki operasyonların kapsamı ve sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Asgari Ücret Çalışmaları:

Kabine toplantısında, 2024 yılı için asgari ücret belirleme sürecine yönelik değerlendirmeler yapılacak. Asgari ücret komisyonunun gerçekleştireceği ilk toplantı öncesi detaylı bir hazırlık gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Yeni yıl öncesi yapılacak bu toplantı, milyonlarca çalışanın merakla beklediği rakamın belirlenmesi açısından kritik önemde.