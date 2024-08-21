Kabine Toplantısı, Ahlat'ta 25 Ağustos günü yapılacak

21 Ağustos 2024 16:12 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:13

Türkiye'nin gündeminde yer alan konuların ele alındığı Kabine Toplantısı ilk defa başka bir yerde yapılacakken Ahlat'ın önemi de gündeme geldi.

25 Ağustos'ta yapılacak olan toplantı saat kaçta, ne zaman merak ediliyorken detaylar bugün paylaşıldı.

KABİNE TOPLANTISI NEDEN AHLAT'TA YAPILIYOR, ÖNEMİ NEDİR?

25 Ağustos günü yapılacak olan toplantı bu ay Ahlat'ta yapılıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, haberi duyururken 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerinden de bahsetti.

Gülmez şu ifadeleri kullandı:

“Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos’ta Ahlat’ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz.

Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir."

2024 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Türkiye'nin gündemine ilişkin konuların ele alındığı ve çeşitli kararların alındığı Kabine Toplantısı bu ay 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.