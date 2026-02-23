Kabine toplantısı bitti mi? Emekli bayram ikramiyesinin görüşülmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ankara’daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Kritik toplantıda hem iç hem de dış politika başlıkları ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. İşte Kabine toplantısı son durum…

KABİNE TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantının ana gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçilecek hukuki aşama yer alıyor. Geçtiğimiz hafta çalışmalarında sona gelen ve ortak raporunu yayımlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı metin Kabine üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Özellikle infaz düzenlemesi ile Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler üzerinde duruluyor.

Bölgesel gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında bulunuyor. ABD ile İran arasında yer yer “saldırı” ihtimalini kuvvetlendiren gerilim masaya yatırılırken, Türkiye’nin her iki ülke ile sürdürdüğü diplomatik temaslar da ele alınıyor. Suriye’de terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında varılan entegrasyon anlaşmasındaki son durum görüşülürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’deki Barış Kurulu toplantısında gündeme gelen konular hakkında Kabine’ye bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Gazze’de ateşkesin sürmesi ve ramazan ayında bölgeye insani yardımların ulaştırılması ile Gazze’ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması önerisi de gündemde yer alıyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLACAK MI?

Ekonomi başlığı altında ramazan ayında süren fahiş fiyat denetimleri ile 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar ele alınıyor. Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler bütün yönleriyle değerlendirilirken, özellikle milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusu da gündemde bulunuyor.

Halihazırda 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. Toplantıda bu konuda ortaya çıkacak çerçeve doğrultusunda nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam ediyor. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararlar ve ele alınan konulara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Yeni göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek de ilk kez Kabine toplantısına katılıyor.