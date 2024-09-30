Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de düzenlenecek

30 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta olduğu ve hangi konuların konuşulacağı gündem oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi, ekonomideki son durumu gibi konuların ele alındığı Kabine Toplantısı​ en son 9 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı ve hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kabine Toplantısı bugün (30 Eylül) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.00'da toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI'NDA KONUŞULACAK KONULAR NELER 30 EYLÜL?

Kabine Toplantısı'nda hangi konuların ele alınacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak toplantıda Ortadoğu​'daki son durumunun değerlendirilmesi ve bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için atılabilecek diploması alanındaki adımların ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuların görüşülmesinin beklendiği toplantıda asgari ücret, emekli, memur maaşlarına yapılacak olası zam detayları ve enflasyon gibi konuların da ele alınacağı tahmin ediliyor.