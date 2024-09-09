Kabine toplantısı bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak

09 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan kabine toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu. Kabine toplantısında ekonomideki adımlar, terör örgütlerine düzenlenen operasyonlar ve Gazze'nin özgürlüğü konuları ele alınacak.

5 Eylül tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedeflerin değerlendirileceği kabine toplantısının ne zaman yapılacağı gündem oldu.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden resmi açıklama yapıldı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek olan kabine toplantısı bugün (9 Eylül Pazartesi) saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Beştepe'de yapılacak olan toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak.

5 Eylül tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritasının görüşüleceği toplantıda yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konular da ele alınacak.

Dış politika tarafında ise Gazze başta olmak üzere orta doğuda yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilecek.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında devam eden operasyonlardaki son durum da kabine toplantısında görüşülecek konular arasında yer alıyor.

Emeklilik sisteminin de görüşüleceği toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gerileyen nüfusa yönelik bir sunum yapması planlanıyor.