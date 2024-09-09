Kabine toplantısı gündeminde orta vadeli program, terörle mücadele ve Orta Doğu’daki gelişmeler yer alıyor

09 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:19

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak. Haftaya yoğun gündemle başlayan kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler görüşülecek.

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek kabine toplantısında orta vadeli program, İsrail’in 11 aydır devam eden katliamlarının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ve terörle mücadele ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan 9 Eylül tarihli kabine toplantısının ana başlığını ekonomi oluştururken görüşülecek diğer konular arasında orta vadeli program, enflasyonun düşürülmesi, Gazze’de yaşanan olaylar ve terörle mücadele yer alıyor.

Ekonomide OVP: Bugün toplanacak olan kabinede, 5 Eylül Perşembe günü açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Aynı zamanda enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülürken yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Orta Doğu’daki Gelişmeler: Dış politikada Gazze başta olmak üzere Orta Doğu’daki gelişmeler ele alınırken İsrail’in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde son durum gözden geçirilecek.

TSK ve Mit’in Başarılı Terör Operasyonları: Kabine toplantısında görüşülecek bir diğer konu ise; terörle mücadeleye de mercek tutularak yurt içinde ve sınırda devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Aynı zamanda Türk silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısı 9 Eylül Pazartesi (bugün) yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan kabine toplantısının öğleden sonra yapılması bekleniyor.