Kabine toplantısı kararlarında emekliye refah payı var mı? Yüzde 4,25 gelebilir

07 Ocak 2025 00:27 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 00:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında emekliler tarafından yakından takip edildi. Emekliye refah payının konuşulduğu günlerde en düşük emekli maaşı için yeni rakamlar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, 2025​ yılı ilk Kabine Toplantısı​ sonrası çeşitli konularda açıklamalarda bulundu, ancak emekli maaşları​ ve refah payı hakkında konuşmadı.

KABİNE TOPLANTISI EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek boykot çağrısında bulundu. Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze'deki insani kriz ve ekonomik hedefler üzerine konuştu ancak en düşük emekli maaşı ve refah payı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Erdoğan, 2025 yılı için ihracat hedefini 390 milyar dolar olarak açıkladı ve enflasyonla mücadelede başarılarını paylaştı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI SON DAKİKA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında emekliye refah payı konusuna değinmemesinin ardından, medya temsilcileri konuyu ele aldı. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, en düşük emekli maaşı için masadaki rakamları açıkladı. Atik, en düşük emekli aylığının 14 bin 500 TL olacağını belirtti ve 17 Ocak tarihine kadar bu rakamın netleşeceğini ifade etti.

Gazeteci Şamil Tayyar da en düşük emekli maaşı için 14 bin 468 TL miktarını verdi.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ 2025?

Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olacağını düşündüğünü ifade etti, ancak Erdoğan'ın bu konuya değinmemesinin tuhaf olduğunu belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4,25'lik bir refah payı gelebileceğini öne sürdü.

Resmi açıklamaların eksikliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya değinmemesi, 2025 yılı için emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği konusunda belirsizliği artırdı.

Kabine Toplantısı'nda Emekliye Refah Payı Konuşuldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda emekliye refah payı konusuna değinmedi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

En düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olacağı belirtiliyor, ancak bu rakam resmi olarak onaylanmadı.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Zam Oranı Ne Kadar?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75, memur emeklisi için ise bu oran yüzde 11,54 olarak belirlendi.

Refah Payı Hakkında Resmi Bir Açıklama Var mı?

Kabine toplantısı sonrası refah payı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Zaman Netleşecek?

En düşük emekli maaşının 17 Ocak tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.