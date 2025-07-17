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 | Hüseyin Bahcivan

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündemi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Vatandaşlar tarafından Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:21

Cumhurbaşkanı 'ın liderliğinde gerçekleştirilen genel olarak iki haftalık aralıklarla düzenleniyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli konuların konuşulduğu Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise gündem oldu.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı bugün (17 Temmuz 2025 Perşembe) saat 15:30'da başlayacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon ve sahadaki son durum değerlendirilecek.

'de yaşanan son gelişmeler de toplantının ana konuları arasında yer alacak. 'in Suriye'yi bombalaması toplantının gündemleri arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizde son 1 aydır giderek yoğunlaşan orman yangınlarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

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ETİKETLER
#İsrail
#suriye
#recep tayyip erdoğan
#kabine toplantısı
#orman yangınları
#terör
#Aktüel
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