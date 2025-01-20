Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Toplantıda konuşulacak konular merak edildi

20 Ocak 2025 17:23 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı yarın (21 Ocak 2025 Salı) günü toplanacak. Suriye, ekonomi ve terörle mücadele konularının ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın saat kaçta başlayacağı gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen Kabine Toplantısı'nın başlamasına saatler kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek olan toplantının gündem maddeleri ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026?

Kabine Toplantısı'nın yarın (21 Ocak 2025 Salı) Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak.

Toplantının saat kaçta başlayacağıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantıları genel olarak saat 15:00 sıralarında başlıyor.

Kabine Toplantısı'nın saatinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinin arasında İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasının son durumu yer alıyor.

Ayrıca Suriye'deki yeni dönem ve Şam'dan Ankara'ya yapılan ziyaretlerin ayrıntıları da kabinede ele alınacak.

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da toplantıda görüşülecek konular arasında bulunuyor.