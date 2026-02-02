Menü Kapat
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak 2 Şubat kabine var mı?

Kabine Toplantısı kararları ve konuları 2 Şubat 2026 Pazartesi günü öncesi kamuoyunun gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı Beştepe'de belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinin ele alındığı, kritik Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele adımları, alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar ve Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendiriliyor.

Son dakika Kabine Toplantısı kararları, yeni hafta öncesi öne çıkan konulardan biri oldu. Kabine iç ve dış gelişmeleri ele almak üzere gerçekleşiyor.

Terörsüz Türkiye, PKK’nın, Irak’ın kuzeyindeki silah bırakma adımlarında, sahada gelinen son duruma dair raporlar gibi konu başlıkları Kabine Toplantısı'nda görüşülüyor.

En son 19 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın bu hafta da yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir düzenleniyor.

Bir sonraki toplantının da 2 Şubat günü saat 16:00 gibi yapılması tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durum, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri masaya yatırılıyor.

Terörle mücadele kapsamında, “terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımlar da ele alınacak.

ETİKETLER
#Aktüel
