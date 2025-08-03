Kabine Toplantısı yapılacak mı ne zaman?

Kabine Toplantısı'nda, en son 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilirken; terörsüz Türkiye, Suriye'deki gelişmeler ve yurt genelinde etkili olan orman yangınları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı acil durumlar dışında belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine Toplantısı 28 Temmuz 2025 tarihinde yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı özel durumlar dışında iki haftada bir gerçekleşiyor.

Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki hafta 11 Ağustos tarihinde yapılması bekleniyor.