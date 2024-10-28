Kabine toplantısının başlangıç saati ve gündem konuları netleşti

28 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:41

Kabine toplantısının başlangıç saati Türkiye gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftaya yoğun gündemle başlayan kabine toplantısında görüşülecek konulara ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Son olarak 14 Ekim'de Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının gündeminde artan şiddet olayları ve İsrail'in Lübnan​'a saldırıları olmuştu. Bugün toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem başlığı, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı olacak.

KABİNE TOPLANTISI​ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan kabine toplantısı bugün saat 15.00 itibarıyla başlayacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Bugün toplanacak olan kabinenin öncelikli gündem başlığı TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar olacak.

Ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer alacak. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyonun Türkiye'ye olası etkileri değerlendirilecek.

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmelerin yanı sıra bölgesel krizin Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Kabine, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrasında atılması gereken adımları da görüşecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefine yönelik değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.