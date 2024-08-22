Kabine toplantısının yapılacağı Ahlat, Bitlis’in bir ilçesi! Haritadaki yeri

22 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 13:59

İlk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılacak olan kabine toplantısı şehrin en eski sakinleri olan Urartuların "Haladas", Türkler ve İranlıların "Ahlat", Kürtlerin "Xelat" ve Araplar "Hil’at" dediği Ahlat’ta gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISI NEREDE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılacak.

Kabine toplantısı, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISI NEDEN ANKARA’DA YAPILMIYOR?

Her zaman Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısı Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü sebebiyle Ahlat’ta yapılacak.

KABİNE TOPLANTISININ YAPILACAĞI AHLAT NEREYE BAĞLI?

Urartuların “Haladas”, Türkler ve İranlıların “Ahlat”, Kürtlerin “Xelat” ve Araplar “Hil’at” dediği Oğuz-Türkmen şehri Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında Bitlis iline bağlı bir ilçedir.

AHLAT TÜRKLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ortaçağda Kubbet-ül İslam ünvanını taşıyan üç büyük ilim, kültür ve sanat merkezinden biri olan Ahlat, büyük bir kültür, ilim, sanat ve esnaf teşkilatının merkezi olduğundan dolayı Türkler için çok önemlidir.

AHLAT NEYİ İLE MEŞHUR?

Ahlat şehri, Selçuklu Dönemi’nden kalma mezarlıkları ile meşhurdur.