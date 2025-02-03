Kabinede bakan değişikliği mi olacak? Yeni bakanlar listesi 2025 gündemde

03 Şubat 2025 11:18 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:26

23 Şubat'ta gerçekleşecek olan kongreye kısa süre kala son dakika bakan değişikliği de gündeme taşındı. TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'ın ifadelerinin ardından kabinede bakan değişikliği olup olmayacağı merak konusu oldu.

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, "MKYK'da yüzde 60 değişiklik yapılacak" ifadelerini kullanırken milyonlarca vatandaşın gündemine 2025 bakan değişikliği yerleşti.

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat'ta yapılacak.

KABİNEDE BAKAN DEĞİŞİKLİĞİ Mİ OLACAK SON DAKİKA?

TGRT Haber'de açıklama yapan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, MKYK'da %60 değişiklik yapılacağını ve Kabine'de 8-9 bakanın değişeceğini söyledi. Kulat'ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"AK Parti'nin yaklaşık yüzde 60 civarında MKYK'da değişiklik yapacak. İçeriden aldığım bilgi bu şekilde. Bu değişikliği 2 şekilde okumak lazım. Bunların hepsi yeni insanlar olmayacak. Çoğu daha önce siyaset yapmış, AK Parti'de belli görevlerde bulunmuş hatta bir kısmı genel merkezde görevli isimler olacak. Bazı görev değişiklikleri olacak.

Aynı zaman diliminde ya kongrenin hemen öncesi ya da hemen sonrası kabine değişikliği de olacak. 8-9 bakanın değişmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu isimlerden bazılarının bakanlığa geçmesi muhtemel. Bazı isimler şu anda Ankara'da yoğun konuşuluyor. Geçmiş yıllarda bakanlık yapmış bazı isimlerin bu dönemde bakan olabileceği, yeniden sahneye çıkacakları konuşuluyor. Ancak bu isimlerin bir kısmı partide aktif görev yapmış isimler diye ifade ediliyor. Bunlar şu anda da parti yönetiminde olabilir, bir kısmı da eskiden görev almış olabilir. İsimlerini söylemek pek şık olmaz. Benim açımdan ayıp olur."

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK 2025?

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'ın açıklamasına göre kabinede bakan değişikliğinin 3 sebebi var. Açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"3 nedenle bakan değişikliği olacak. O zaman hangileri olacağı herhalde çıkar. Bazılarında performans düşüklüğü değişiklik nedeni. Yani toplumsal karşılıklarının düşük olmasından kaynaklı değişim olabilir.

Bir diğer neden terörsüz sürece katkı sağlayabilecek bir bakan olabilir. Bir de ABD'de bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri dikkate alarak Türkiye'nin hem süreci yönetmede hem de dış politikasını içine alan bazı değişiklikler olabilir."