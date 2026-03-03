Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıların ardından yaşanan askeri kayıplarla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bölgedeki çatışmaların üçüncü gününde hem Amerikan ordusunun hem de İran tarafının kayıplarına ilişkin resmi açıklamalar geldi.

ABD İRAN SAVAŞI SON DURUM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Mart saat 16.00 itibarıyla Amerikan güçlerinin çatışmalarda verdiği kayıplara ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamada, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesiste daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Çatışmalarda yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin sayısının arttığı bildirildi.

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattığı aktarıldı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Karşılıklı saldırılarla birlikte bölgedeki askeri hareketlilik devam etti.

KAÇ ABD ASKERİ ÖLDÜ?

CENTCOM’un yaptığı son açıklamaya göre, 2 Mart saat 16.00 itibarıyla çatışmalarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi. Açıklamada, İran’ın ilk saldırıları sırasında vurulan tesiste kayıp olarak bildirilen iki askerin cesedinin kısa süre önce çıkarıldığı bilgisi yer aldı. Amerikan güçlerinin bölgedeki operasyonları ve İran’ın karşı saldırıları sonrasında askeri kayıplara ilişkin resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor:

İRAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda yaşanan can kaybına ilişkin son verileri duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Karşılıklı saldırılar sonrasında her iki tarafın da kayıplarına ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.