Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

Kaç ABD askeri öldü CENTCOM tarafından açıklandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik saldırıların ardından Amerikan ordusunun verdiği kayıplara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada çatışmalar sırasında hayatını kaybeden askerlerin sayısına dair güncel bilgiler paylaşılırken, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesedine ulaşıldığı duyuruldu. Öte yandan İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın bölgedeki bazı ülkelere yönelik misillemeleri sürerken, İran Kızılayı da ülkedeki can kaybına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte ölen ABD askeri sayısı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 01:10
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 01:12

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıların ardından yaşanan askeri kayıplarla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bölgedeki çatışmaların üçüncü gününde hem Amerikan ordusunun hem de İran tarafının kayıplarına ilişkin resmi açıklamalar geldi.

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

ABD İRAN SAVAŞI SON DURUM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Mart saat 16.00 itibarıyla Amerikan güçlerinin çatışmalarda verdiği kayıplara ilişkin son durumu paylaştı. Açıklamada, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesiste daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Çatışmalarda yaşamını yitiren Amerikan askerlerinin sayısının arttığı bildirildi.

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattığı aktarıldı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. Karşılıklı saldırılarla birlikte bölgedeki askeri hareketlilik devam etti.

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

KAÇ ABD ASKERİ ÖLDÜ?

CENTCOM’un yaptığı son açıklamaya göre, 2 Mart saat 16.00 itibarıyla çatışmalarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi. Açıklamada, İran’ın ilk saldırıları sırasında vurulan tesiste kayıp olarak bildirilen iki askerin cesedinin kısa süre önce çıkarıldığı bilgisi yer aldı. Amerikan güçlerinin bölgedeki operasyonları ve İran’ın karşı saldırıları sonrasında askeri kayıplara ilişkin resmi açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor:

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

İRAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda yaşanan can kaybına ilişkin son verileri duyurdu. Yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği, 747 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaç ABD askeri öldü? ABD İran savaşı ölü sayısı açıklandı

Ayrıca ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Karşılıklı saldırılar sonrasında her iki tarafın da kayıplarına ilişkin resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#Politika
#Dünya
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.