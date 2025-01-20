Kademeli emeklilik gelecek mi? Bakan Işıkhan yanıtladı

20 Ocak 2025 23:10 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:11

8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların emeklilik şartlarını hafifletmeyi hedefliyor. Kademeli emeklilik modeli, 45-52 yaş aralığındaki çalışanlara erken emeklilik şansı sunarken, mevcut sistemdeki yaş ve prim gün şartlarının yüksekliği nedeniyle mağduriyet yaşayanlara daha esnek çözümler getiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla netleşmeye başlayan sistem, EYT fırsatını kaçıranlar için yeni bir umut ışığı doğuruyor.

Kademeli emeklilik sistemi, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlara yönelik, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha esnek hale getirmeyi amaçlayan bir düzenleme olarak gündeme geldi.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Kademeli emeklilik sistemi, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için büyük bir fırsat olarak ortaya çıkıyor. Bu sistem, EYT düzenlemesiyle emeklilik hayaline kavuşamayan çalışanlara yeni bir umut ışığı sunuyor. Sistemin amacı, mevcut emeklilik şartlarının getirdiği zorlukları hafifletmek ve çalışanlara daha esnek emeklilik imkanları sağlamaktır.

Bu düzenleme, emeklilik yaşını ve prim gün şartlarını daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. Bakan Işıkhan, SGK​ sisteminin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, emeklilere maaş ödemelerinin devamlılığı ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için titiz çalışmalar yapıldığını belirtti. Kademeli emeklilik, hem çalışanların ihtiyaçlarını karşılamayı hem de emeklilik sisteminin genel dengesini korumayı amaçlıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KANUN TEKLİFİ VERİLDİ Mİ?

Kademeli emeklilik ile ilgili henüz bir kanun teklifi verilmemiş olmasına rağmen, bu konuda detaylar gündeme gelmeye başladı. Sistem, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanları kapsayacak şekilde tasarlanıyor. Bu düzenleme, EYT fırsatını kaçıran çalışanlar için büyük bir fırsat olarak sunuluyor.

Ancak, sistemin detayları ve ne zaman hayata geçirileceği konusunda net bir tarih veya belirli bir kanun teklifi bulunmamaktadır. Çalışanların bireysel durumlarına göre daha erken emekli olabilmeleri için esneklik getirmeyi amaçlayan bu sistem, mevcut emeklilik şartlarındaki katılığı azaltmayı hedefliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA!

Kademeli emeklilik sistemi hakkında son dakika gelişmeleri, emeklilik hayalleri kuranlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu sistemin, 45 ile 52 yaş arasındaki çalışanlara erken emeklilik şansı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, erken emeklilik için ek prim ödeme imkanı da sağlanacak.

Bu yeni düzenlemenin, çalışanların emeklilik süreçlerini kendi tercihlerine göre şekillendirmelerine olanak tanıması bekleniyor. Ancak, sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği ve tam olarak hangi şartları içereceği konusunda kesin bir bilgi henüz bulunmamaktadır. Kademeli emeklilik, emeklilik sistemindeki dengesizlikleri gidermeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendisine sorulan kademeli emeklilik sorusuna şu yanıtı vermiştir:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

Kademeli emeklilik sisteminin ne zaman hayata geçirileceği henüz net değildir.

KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL İŞLEYECEK?

Kademeli emeklilik modeli, yaş ve prim gün şartlarının belirli bir aralığa çekilmesini öngörüyor. 45 ile 52 yaş arasındaki çalışanlar, belirlenen prim gün şartlarını tamamladıkları takdirde emekli olabilecek. Ek prim ödeme imkanı ile emeklilik yaşı erkene çekilebilecek ve maaşlar artırılabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişine sahip olan çalışanlar bu sisteme dahil edilecek. Bu, EYT fırsatını kaçıranlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.