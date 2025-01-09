Kademeli erken emeklilik çıkacak mı? 2025 kademeli emeklilikte son durum merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 22:21 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 22:23

2025 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kademeli erken emeklilik konusu oldu.