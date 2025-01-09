Kademeli erken emeklilik çıkacak mı? 2025 kademeli emeklilikte son durum merak konusu oldu
2025 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kademeli erken emeklilik konusu oldu.
Kademeli emeklilik sistemi tartışılmaya devam ederken, 2025 erken emeklilikle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor.
KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli erken emeklilik konusu hakkında net açıklamalarda bulunmuştu.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak yani kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebiliyor.