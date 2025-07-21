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 | TGRT Haber

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı

Kadıköy Boğası filmi oyuncuları film afişi ile birlikte belli oldu. Ayrıca Kadıköy Boğası filminin çıkış tarihi de açıklandı. Sosyal medyada “Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan Mustafa Başaran’ın hayatı, komedi türündeki bir filmle beyazperdeye taşınıyor. Fenerbahçe’ye olan tutkusu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kadıköy Boğası’nın inişli çıkışlı yaşam öyküsü, hem eğlenceli hem de duygusal anlar ile anlatılacak.

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Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:44

“Kadıköy Boğası” lakaplı fenomeni Mustafa Başaran’ın hayatı, sinemaya uyarlandı. türündeki , geniş bir hayran kitlesi tarafından merakla bekleniyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kadıköy Boğası filmi, 22 Ağustos 2025 tarihinde vizyona girecek. Filmin vizyon tarihi duyurulduğundan beri sosyal medyada büyük bir heyecan oluşturdu. Özellikle fenomenin takipçileri tarafından Kadıköy Boğası filmi merakla bekleniyor.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı

Çekimleri tamamlanan Kadıköy Boğası filminin, 22 Ağustos Cuma günü sinemalarda yerini alması bekleniyor. Kadıköy Boğası’nın sosyal medya fenomeni olarak yükselişi ve Fenerbahçe sevgisi, vizyon tarihi yaklaşırken hayranlar arasında günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ OYUNCULARI

Kadıköy Boğası filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Mustafa Başaran
  • Nurullah Çelebi
  • İlayda Sumak
  • Ateş Fatih Uçan
  • Mehmet Ali Başaran
  • Ahmet Dursun
  • İlker Aksum
Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı

Kadıköy Boğası oyuncu kadrosu, filmin komedi ve duygusal tonunu desteklemek için özenle seçildi. Mustafa Başaran’ın kendi hayatından kesitlerin yer aldığı filmde, oyuncuların performansı da merakla bekleniyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ KONUSU NE OLACAK?

Kadıköy Boğası filmi, Mustafa Başaran’ın inişli çıkışlı yaşam öyküsünden kesitler sunacak ve komedi türünde izleyiciyle buluşacak. Kadıköy sokaklarında geçen anılar, Fenerbahçe’ye olan büyük tutkusu ve sosyal medyada kazandığı ün, filmin ana temalarını oluşturacak. Film, mizahi bir dille Mustafa Başaran’ın Fenerbahçe tribün kültürüyle olan bağını ve sosyal medya fenomeni olma sürecini aktaracak.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu oturuyor. Terzioğlu, Kadıköy Boğası’nın hikayesini sinemaya taşımak için hem senaryoyu kaleme aldı hem de yönetmenlik görevini üstlendi.

Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkacak, oyuncuları kimler? Film afişi yayınlandı

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos'ta sinemada vizyona girecek ve sadece sinemadan izlenebilecek. Film, daha sonraları diğer birçok film gibi dijital platformlarda yayınlanabilir.

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