Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Eylül 2024 15:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:10

Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı açıklandı. İki gün boyunca sürecek olan organizasyon kapsamında söyleşi ve konserler verilecek.

İstanbul​'un dört bir tarafından plak koleksiyoncularının bir araya geleceği Kadıköy Plak Günleri'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı merak ediliyor. KADIKÖY PLAK GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE DÜZENLENECEK? 8. Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek. İki gün sürecek olan organizasyon kapsamında İstanbul'da bulunan birçok plak dükkanı stant açacak. KADIKÖY PLAK GÜNLERİ KONSER PROGRAMI? Kadıköy Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 8. Kadıköy Plak Günleri'nin programı şöyle: 21 EYLÜL CUMARTESİ 13.00 / Kornelia Binicewicz 15.00 / Mete Avunduk 16.30 / Semi Dönmez 18.00 / Cihan Saldıran 20.00 / Volkan Judocu Söyleşi 16.00 / Gökhan Akçura’nın kılavuzluğunda Plak Tarihinde Bir Yolculuk Moderatör: Osmantan Erkır Konuşmacı: Gökhan Akçura 22 EYLÜL PAZAR 13.30 / Cünort 15.00 / DJ TALK: Agop Çekmen’le Plak Hikayeleri 16.30 / Eylül Dizdar 18.00 / Hünkar 20.00 / BaBa ZuLa Konseri Söyleşi 15.00 / "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" Moderatör: Murat Beşer Konuşmacı: Eril Tekeli, Sina Somay, Koray Diker, Cihan Solak