Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek
Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı açıklandı. İki gün boyunca sürecek olan organizasyon kapsamında söyleşi ve konserler verilecek.
İstanbul'un dört bir tarafından plak koleksiyoncularının bir araya geleceği Kadıköy Plak Günleri'nin başlamasına sayılı günler kaldı.
Vatandaşlar tarafından Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı merak ediliyor.
KADIKÖY PLAK GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE DÜZENLENECEK?
8. Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek.
İki gün sürecek olan organizasyon kapsamında İstanbul'da bulunan birçok plak dükkanı stant açacak.
KADIKÖY PLAK GÜNLERİ KONSER PROGRAMI?
Kadıköy Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 8. Kadıköy Plak Günleri'nin programı şöyle:
21 EYLÜL CUMARTESİ
13.00 / Kornelia Binicewicz
15.00 / Mete Avunduk
16.30 / Semi Dönmez
18.00 / Cihan Saldıran
20.00 / Volkan Judocu
Söyleşi
16.00 / Gökhan Akçura’nın kılavuzluğunda Plak Tarihinde Bir Yolculuk
Moderatör: Osmantan Erkır
Konuşmacı: Gökhan Akçura
22 EYLÜL PAZAR
13.30 / Cünort
15.00 / DJ TALK: Agop Çekmen’le Plak Hikayeleri
16.30 / Eylül Dizdar
18.00 / Hünkar
20.00 / BaBa ZuLa Konseri
Söyleşi
15.00 / "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel"
Moderatör: Murat Beşer
Konuşmacı: Eril Tekeli, Sina Somay, Koray Diker, Cihan Solak
Niye bu kadar müziğe ilgi varmış sanki herkes plak dinliyor ya da en azından merak ediyor