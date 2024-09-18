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Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
18 Eylül 2024 15:56 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 16:10
Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı&#039;nda düzenlenecek

Şişli Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı açıklandı. İki gün boyunca sürecek olan organizasyon kapsamında söyleşi ve konserler verilecek.

İstanbul​'un dört bir tarafından plak koleksiyoncularının bir araya geleceği Kadıköy Plak Günleri'nin başlamasına sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar tarafından Kadıköy Plak Günleri'nin ne zaman, nerede düzenleneceği ve programı merak ediliyor.

Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek - 1. Resim

KADIKÖY PLAK GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE DÜZENLENECEK?

8. Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihlerinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek.

İki gün sürecek olan organizasyon kapsamında İstanbul'da bulunan birçok plak dükkanı stant açacak.

KADIKÖY PLAK GÜNLERİ KONSER PROGRAMI?

Kadıköy Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 8. Kadıköy Plak Günleri'nin programı şöyle:

21 EYLÜL CUMARTESİ

13.00 /  Kornelia Binicewicz   

15.00 / Mete Avunduk

16.30 / Semi Dönmez     

18.00 / Cihan Saldıran

20.00 / Volkan Judocu

Söyleşi

16.00 / Gökhan Akçura’nın kılavuzluğunda Plak Tarihinde Bir Yolculuk

Moderatör: Osmantan Erkır

Konuşmacı: Gökhan Akçura

Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihinde Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenecek - 2. Resim

22 EYLÜL PAZAR

13.30 / Cünort

15.00 / DJ TALK: Agop Çekmen’le Plak Hikayeleri

16.30 / Eylül Dizdar    

18.00 / Hünkar

20.00 / BaBa ZuLa Konseri

Söyleşi

15.00 / "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel"

 Moderatör: Murat Beşer

 Konuşmacı: Eril Tekeli, Sina Somay, Koray Diker, Cihan Solak

Kaynak: TGRT HABER
kadıköyistanbul
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Ayşe18 Eylül 2024 16:25

Niye bu kadar müziğe ilgi varmış sanki herkes plak dinliyor ya da en azından merak ediyor

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