Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe Lugano maçının hakemi Robert Jones'un karnesi

29 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:52

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Lugano ile rövanş maçına çıkacak.

İlk maçı 4-3 yenen sarı-lacivertlilerin üst tura geçmesi için berabere kalması yeterli olacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Lugano rövanş karşılaşmasının hakemi merak ediliyor.

FENERBAHÇE-LUGANO RÖVANŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Lugano karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.

Karşılaşmada Neil Davies ve Wade Smith ise yardımcılıklarını yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Sam Barrott olduğu açıklandı.

LUGANO MAÇININ HAKEMİ ROBERT JONES'UN FENERBAHÇE KARNESİ

37 yaşındaki İngiliz hakem Robert Jones kariyeri boyunca Fenerbahçe maçı yönetmedi.

Deneyimli hakem aynı zamanda kariyerinde hiçbir Türk takımının da maçında görev almadı.

2023-2024 sezonunda ise Premier League'de 22 maç yönetti.

Bu maçlarda 99 sarı, 4 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart gösterdi.

6 kere penaltı noktasını gösteren hakem geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Elemeleri'nde de görev aldı.

Sezon boyunca bütün liglerde ise toplam 36 maç yönetti.

Bu maçlarda 163 sarı, 4 sarıdan kırmızı, 1 kırmızı kart gösterdi ve 9 penaltı verdi.