Kadın A Milli Takımı'nın İsviçre ve Macaristan maçlarındaki aday kadrosu belli oldu

29 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:09

Kadın A Milli Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İsviçre ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

12 Temmuz'da İsviçre, 16 Temmuz'da Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular 9 Temmuz'a kadar Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını yapacak.

KADIN A MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kadroya çağırılan oyuncular ve takımları ise şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

Orta Saha: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Mine Yıldız (Horozkent Spor Kulübü), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)