Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri karardan muaf tutuldu! Pazar günleri açık olacak

28 Ağustos 2024 08:25 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:29

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren pazar günleri kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olma kararı, yalnızca erkek berberler için geçerli olacak.

PAZAR GÜNLERİ KUAFÖRLER AÇIK MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılması uygulamasından kuaför ve güzellik salonlarının muaf tutulduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının, kapalı olunan günlerde düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar özelinde belirlenen istisnalardan yeterince faydalanamadığı ve bunun sonucunda tüketicilerin hizmet almasında zorluklar yaşandığı görülmüştür.

Ayrıca, ülkemizin hemen her bölgesinde turizm sezonunun farklı mevsimlerde yaşandığı ve ilgili işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini de sınırlandırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca; berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren haftada 1 gün kapanmasına ilişkin uygulamadan kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının muaf tutulmasına karar verilmiştir.”

PAZAR GÜNÜ BERBERLER AÇIK MI?

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren kararla beraber pazar günleri berberler kapalı kalmaya devam edecek.

KADIN KUAFÖRLERİ HANGİ GÜN KAPALI?

Pazar günü kapalı olma kararından muaf tutulan kuaförler, kapalı olacağı günleri kendileri belirleyecek.

BERBERLERİN PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMASI YASAK MI?

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren uygulamayla beraber kapalı olmadığı tespit edilen berberlere ceza kesiliyordu.