Kadınlar hikayesini değiştiriyor !

27 Ekim 2024 14:01 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:04

LamON9 Derneği, İBB Kadın ve İstanbul Senin Uygulaması’nın ihtiyaç sahibi kadınları desteklemek için organize ettiği transformal nefe çalışmaları ile kadınların kişisel gelişimine destek sağlıyor.

2021 yılından beri çocuk ve kadınların kişisel gelişimini destekleyen faaliyetler yürüten LamON9 Sosyal Yardımlaşma Derneği, İ”BB Kadın’ın” ve “istanbul Senin”le birlikte ihtiyaç sahibi kadınlar için bir organizasyon düzenledi. Alanında uzman transformal nefes koçları ile birlikte “Kendi Hikayeni Değiştirebilir Misin” isimli organizasyondan onlarca kadın​ yararlandı.

LamON9 Derneği Başkanı ve Proje Yöneticisi Dolay Kibar Sözer, “Güçlenmiş her kadın hikayesini değiştirebilir” diye başladığı konuşmasında projeyi şöyle anlattı;

“Proje katılacak ihtiyaç sahibi kadınlarımızın nefeslerini genişleterek daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını hedefliyoruz. Kişisel dönüşümünüze giden yolda aydınlık bir kapı aralayacağına inandığımız bu çalışmalarla birlikte ‘Kendi hikayelerimizi’ yeniden yazmaya kararlıyız!”

Sözer, kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve daha pozitif bir yoldan ilerlemelerini destekleyecek “Kendi Hikayeni Değiştirebilir Misin?” projesinin bundan sonra da devam edeceğini ve duyuruların dernek web sitesinden yapılacağını da sözlerine ekledi.

LamON9 Derneği "Elim Sen de DOST, Elim Sen de EVLAT" diyerek kadın ve çocuklar için geliştirdiği çalışmaları ‘www.lamon9.org’ isimli web sitesinde ve on.9lam instagram hesabında paylaşıyor.

LAMON9 KİMDİR ?

Uzunca yıllar reklam ve pazarlama alanlarında farklı sektörlerde çalışmış, amatör ruhlarındaki heyecanı koruyarak profesyonel hayatlarına devam etmekte olan iş kadınları tarafından kurulan LamON9, ihtiyacı olan kadın ve çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek üzere yola çıktı.

Marka iletişimi, pazarlama, reklam ve çocuk gelişimi alanlarındaki profesyonel deneyimleri ile sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp uygulayan dernek, bu projelerden, tüm ihtiyaç sahibi çocukların ve kadınların verimi alması amacıyla tüm süreci uçtan uca profesyonelce takip ediyor, yönetiyor.