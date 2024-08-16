Kadınların Cuma günü, öğle namazını evlerinde kılabilmeleri için cemaatin camiden çıkmalarını beklemeleri gerekmiyor

16 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:37

Yaklaşık 40 dakika süren Cuma namazı, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu artırmak, müminlerin kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla cemaatle beraber kılınması uygun görülen bir ibadettir.

ERKEKLER CUMA NAMAZINDAN ÇIKMADAN KADINLAR NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Her erkeğin cuma günleri cemaatle beraber kılması farz olduğu Kur’an-ı Kerim ve Sünnetlerle bildirilen Cuma namazı, kadınlar için farz değildir. Ancak dileyen kadınlar Cuma namazını evlerinde kılabilir.

Kadınların Cuma günü, öğle namazını kılabilmek için erkek cemaatin camiden çıkmalarını beklemesi gerekmiyor.

KADINLAR CUMA NAMAZINI CAMİDE KILABİLİR Mİ?

Kadınların Cuma namazı ve Bayram namazı kılmak için camiye gitmeleri caiz değildir.

KADINLAR KENDİ ARALARINDA CEMAAT YAPARAK CUMA NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Kadınların kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslüman erkeklerin kılması gereken Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti de kılınabilmekte.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan erkeklere farz olan Cuma namazı, yaklaşık olarak 40 dakika sürmekte.