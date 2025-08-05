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 | Sumru Tarhan

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrasında YAŞ kararları ve emekliye ayrılanlar belli oldu.

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Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:52

Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken kadrosuzluk nedeniyle gündeme yerleşti.

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİLİK NEDİR, NE DEMEK?

Bugün yapılan toplantının ardından kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Kadrosuzluk, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bir üst rütbeye terdi edememesi, mevcut kadroda yer bulunmaması nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalınması durumudur. "Terfi edememe” veya “kadro açığının bulunmaması” gerekçesiyle ortaya çıkıyor.

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

YAŞ KARARI EMEKLİYE AYRILANLAR TAM LİSTESİ 2025

Orgeneraller:

Metin Gürak

Korgeneraller:

Veli Tarakcı

Tümgeneraller:

Osman Alp

Hüseyin Duman

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

Tuğgeneraller (Kara):

Şefik Atak

Salih Büyük

Murat Yalbir

Abdullah Katırcı

İsmail Yayan

Mehmet Can Tepedelen

Mustafa Özay

Sinan Gökoğlan

Şükrü Özbakır

Şahin Yenilmez

Fatih Dağlı

Mustafa Sadettin Karakan

Adem Akyüz

Tuğamiraller (Deniz):

Neslim Eski

İbrahim Özdoğan

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025


Korgeneraller:

Sezai Öztürk

Mustafa Oğuz

Tümgeneraller:

Tamer Atay

Subutay Adaş

Ahmet İbiş

Tuğgeneraller:

Ali İhsan Bulut

Önder Durgut

Fatih Akpınar

Ahmet Nasuhoğlu

Rıza Kocabaş

Yasin Bulut

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

Sait Cengiz Özsoy

Tamer İleri

Erdal Tunç

Murat Kaya

Koramiral:

İbrahim Özdem Koçer

Tümamiraller:

Nihat Baran

Serhat Sözbir

Tuğamiraller:

Tayfun Karataş

Ali Tuna Baysal
Orgeneraller:

İsmail Güneykaya

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

Tuğgeneraller (Hava):

Hüseyin Sabri Akyol

Gürtaç Kayapınar

Levent Kefal

Yavuz Matur

Toplam:

3 Orgeneral

4 Korgeneral

6 Tümgeneral

27 Tuğgeneral

1 Koramiral

2 Tümamiral

4 Tuğamiral

ETİKETLER
#emeklilik
#türk ordusu
#genelkurmay başkanı
#yaş
#Türkiye Silahlı Kuvvetleri
#Kadrosuzluk
#Aktüel
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