Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir? YAŞ kararı emekliye ayrılanlar 2025

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken kadrosuzluk nedeniyle emeklilik gündeme yerleşti.
Bugün yapılan toplantının ardından YAŞ kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Kadrosuzluk, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bir üst rütbeye terdi edememesi, mevcut kadroda yer bulunmaması nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalınması durumudur. "Terfi edememe” veya “kadro açığının bulunmaması” gerekçesiyle ortaya çıkıyor.
Orgeneraller:
Metin Gürak
Korgeneraller:
Veli Tarakcı
Tümgeneraller:
Osman Alp
Hüseyin Duman
Tuğgeneraller (Kara):
Şefik Atak
Salih Büyük
Murat Yalbir
Abdullah Katırcı
İsmail Yayan
Mehmet Can Tepedelen
Mustafa Özay
Sinan Gökoğlan
Şükrü Özbakır
Şahin Yenilmez
Fatih Dağlı
Mustafa Sadettin Karakan
Adem Akyüz
Tuğamiraller (Deniz):
Neslim Eski
İbrahim Özdoğan
Korgeneraller:
Sezai Öztürk
Mustafa Oğuz
Tümgeneraller:
Tamer Atay
Subutay Adaş
Ahmet İbiş
Tuğgeneraller:
Ali İhsan Bulut
Önder Durgut
Fatih Akpınar
Ahmet Nasuhoğlu
Rıza Kocabaş
Yasin Bulut
Sait Cengiz Özsoy
Tamer İleri
Erdal Tunç
Murat Kaya
Koramiral:
İbrahim Özdem Koçer
Tümamiraller:
Nihat Baran
Serhat Sözbir
Tuğamiraller:
Tayfun Karataş
Ali Tuna Baysal
Orgeneraller:
İsmail Güneykaya
Tuğgeneraller (Hava):
Hüseyin Sabri Akyol
Gürtaç Kayapınar
Levent Kefal
Yavuz Matur
Toplam:
3 Orgeneral
4 Korgeneral
6 Tümgeneral
27 Tuğgeneral
1 Koramiral
2 Tümamiral
4 Tuğamiral