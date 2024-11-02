Kağıthane 2 Kasım su kesintisinin sonlanacağı saat duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 16:19 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 16:24

2 Kasım Cumartesi günü Kağıthane'de meydana gelen su kesintisi erken saatlerden beri devam ediyor. İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çeliktepe'de kesintinin ne zaman biteceği belli oldu.

Bugün erken saatlerde başlayan su arızası sonrasında ekipler çalışmalara başladı. 09.00 civarında başlayan su kesintisi halen devam ederken mahalle ve sokaklarda kesintinin saat kaçta biteceği duyuruldu. KAĞITHANE 2 KASIM SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? Bugün HARMANTEPE MAH bölgesinde kesinti 18.00'e kadar devam ederken EMNİYET EVLERİ Mahallesi'nde 19.00'a kadar devam edecek. Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde ve Merkez Mahallesi'nde 18.00'de sona erecek. 2 Kasım Cumartesi günü Ortabayır Mahallesi'nde arıza 19.00'a kadar sürerken, Yahya Kemal Mahallesi'nde 18.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Çağlayan Mahallesi'nde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI sebebiyle kesinti 18.00'e kadar sürecek. ÇELİKTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 Kasım günü İSKİ verilerine göre Çeliktepe'de sular İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI sebebiyle kesildi. Arızanın 19.00'da bitmesi bekleniyor. İlgili Haberler Şirin Elmas nasıl öldü? Katil suçunu itiraf etti! Kiralık ev arayanlara büyük tuzak! 1 milyonluk vurgun yaptılar WhatsApp'tan dolandırıcılığa karşı yeni adım: Şüpheli bağlantıları doğrulayabileceksiniz