Kahramanmaraş Aşık Mahzuni Şerif Tüneli açılıyor! Açılış saati belli oldu

06 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş - Göksun arasındaki yolda olan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin açılacağı tarihi duyurdu. Araç sahiplerine kolaylık sağlayacak olan tünelin güzergahı da netleşti.

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Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin açılacağını duyurdu. Tünel 2 bin 867 metrelik uzunlukta olurken 30 metrelik bölümünde depremden dolayı küçük hasar olduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ AŞIK MAHZUNİ ŞERİF TÜNELİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş depremlerinde 30 metrelik bölümünde hasar oluşan tünel 28 Ağustos'ta trafiğe kapatılmıştı.

Trafikte güvenliği korumak amacıyla yenilenen tünelin 7 Kasım günü 15.00'te açılacağı duyuruldu.

Bakan Uraloğlu, tünelin açılışı hakkında şu sözleri söyledi:

"Çalışmalarımızda artık sona geldik. Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin Göksun istikametindeki tüpünü 7 Kasım saat 15.00'te trafiğe açıyoruz. Bu tarihe kadar trafiği eski yolun Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları ise 15 Aralık'a kadar tamamlamayı planlıyoruz."

Tünelin açılışına dair sorulan sorulara cevaplayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlıyor. 80 kilometre olan eski güzergahı 15,9 kilometre kısaltarak 64,1 kilometreye düşürdüğümüz yolla 80 dakika olan seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verildi. Bu sebeple yol aynı zamanda ‘Edebiyat Yolu' olarak da biliniyor."