Kahramanmaraş Göksun'da 3.8 şiddetinde deprem çevre illerde de hissedildi

23 Ağustos 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:13

Son zamanlarda ülkemizde sık sık hissedilen depremlerin ardından 23 Ağustos günü yeni bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün hissedilen deprem çevre illerde de hissedilirken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

23 Ağustos günü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 14.56'da önce 3.0 ardından 4.0 şiddetinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ikinci depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken AFAD verileri 4.0 olarak paylaştı.