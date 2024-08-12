Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde olan deprem Gaziantep'te hissedildi

12 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:02

Bugün meydana gelen sarsıntıların şiddetine ve büyüklüğüne Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri sayesinde ulaşabiliyoruz.

Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş'ta deprem olup olmadığı merak ediliyor.

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde saat 10.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

5.0 km derinlikte meydana gelen deprem Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde olan depremin detayları şöyle: