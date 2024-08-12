Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde olan deprem Gaziantep'te hissedildi

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde olan deprem Gaziantep'te hissedildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:02
Kahramanmaraş&#039;ta 3.5 büyüklüğünde olan deprem Gaziantep&#039;te hissedildi

12 Ağustos Pazartesi günü saat 10.47 sıralarında Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika araması yaptı. Bugün deprem olan yerlerin listesi...

Bugün meydana gelen sarsıntıların şiddetine ve büyüklüğüne Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri sayesinde ulaşabiliyoruz.

Vatandaşlar tarafından Kahramanmaraş'ta deprem olup olmadığı merak ediliyor.

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 12 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde saat 10.47 sıralarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

5.0 km derinlikte meydana gelen deprem Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ta  5.0 büyüklüğünde olan depremin detayları şöyle:

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde olan deprem Gaziantep'te hissedildi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...