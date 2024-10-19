Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinkide deprem Osmaniye’de de hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:12

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem oldu. Korkulu anlar yaşayan vatandaşlar Osmaniye son dakika deprem mi oldu araştırırken geçmiş olsun mesajları da geldi.

AFAD verilerine göre bugün Kahramanmaraş​'ta 4.4 büyüklüğünde deprem​ oldu. Vatandaşlar korkulu anlar yaşarken Osmaniye​'de de hissedildi. OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Bugün Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetindeki deprem Osmaniye'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı. SON DEPREMLER LİSTESİ