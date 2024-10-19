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Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinkide deprem Osmaniye’de de hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:12

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetinde deprem oldu. Korkulu anlar yaşayan vatandaşlar Osmaniye son dakika deprem mi oldu araştırırken geçmiş olsun mesajları da geldi.

AFAD verilerine göre bugün Kahramanmaraş​'ta 4.4 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Vatandaşlar korkulu anlar yaşarken Osmaniye​'de de hissedildi.

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Bugün Kahramanmaraş'ta 4.4 şiddetindeki deprem Osmaniye'de de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından "Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş’ta 4.4 şiddetinkide deprem Osmaniye’de de hissedildi - 1. Resim

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: TGRT Haber
depremkahramanmaraşosmaniye

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Cemil19 Ekim 2024 15:09

Allah korusun herkes sağ çıkmış olmalı böyle bir korku insanı sarstırır

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