Kalp krizi geçiren AK Partili Muammer Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 15:39 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:40
AK Parti vekili Muammer Avcı'nın kalp krizi geçirmesinin ardından sağlık durumu nasıl araştırılırken son durum bilgisi paylaşıldı.
Geçirdiği kalp krizi sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir süre yoğun bakımda kalacağı eklendi.
MUAMMER AVCI KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Muammer Avcı kalp krizi geçirdikten sonra Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kaldırılırken yoğun bakıma alındı.
Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.
MUAMMER AVCI KİMDİR?
27 Nisan 1969 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen isim 2023 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi.
Kaynak: TGRT Haber