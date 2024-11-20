Kalpazan dizisinin final yapacağı iddia edildi! Seyircinin gözü resmi açıklamada

20 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:46

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Kalpazan ilk bölümleri ile ilgi çekmişti. Kısa sürede büyük izleyici kitlesi kazanan dizinin final yapacağı iddiaları ise seyircinin dikkatini çekti.

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Darphane'de memur olarak çalışan Adem'in yaşadıklarını konu ele alan dizi ilk bölümüyle beğeni toplamıştı.

Oğlu ile yaşadıkları olaylar devam ederken dizinin yeterli reytinge ulaşamadığı da iddia edildi.

KALPAZAN FİNAL Mİ YAPACAK, NEDEN?

Show TV​'de yayınlanan dizi hakkında final yapacak iddiaları yer alıyor. Şu an için yapım ve diziden herhangi bir resmi açıklama gelmezken ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Herhangi bir final kararı gelmesi halinde yapımcıdan resmi bir duyuru yapılıyor.

KALPAZAN OYUNCULARI KİM?

Dizide Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul​, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal başrolde olurken Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi isimler de bulunuyor.

HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Sevilen dizi Pazartesi günleri 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.