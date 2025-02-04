Kalyon Güneş halka arz talep toplama tarihi belli oldu

04 Şubat 2025 10:38 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:44

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Kalyon Güneş, KLYPV koduyla satışa çıkacak. Yatırımcılar ise talep toplama tarihinin açıklanacağı tarihi bekliyordu.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Hisse kodu ve fiyatı belli olan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu da belli oldu.

KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

KLYPV, 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Hisse fiyatı 70,30 TL olurken eşit dağıtım yapılacak. Olası lot miktarları ise şöyle:

150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL

250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL)

350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL)

500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL)

700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL)

KALYON HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketin hisse kodu KLYPV olarak belirlenirken fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan hisse talep toplama süreci sonrasında işlem görecek.