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Kameralı Airpods modelinin 2026 yılında çıkması bekleniyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 18:51 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:28
Kameralı Airpods modelinin 2026 yılında çıkması bekleniyor

Apple, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı kameralı AirPods modeliyle kullanıcılarına yenilikçi bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yeni model, ses kalitesinin yanı sıra görüntü özellikleriyle de dikkat çekecek.

Uzun zamandır yeni Airpods modelini bekleyen kullanıcılar, yeni seriye büyük bir yenilik ile kavuşacak gibi gözüküyor.

Apple, kulaklıklarına beklenmeyen bir özellik olarak kamera yerleştirmeyi düşünüyor.

YENİ AIRPODS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, teknoloji dünyasında bir ilke imza atarak kameralı AirPods modelini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu yeni model, kullanıcılarına sadece müzik ve telefon görüşmeleri için değil, aynı zamanda görüntülü iletişim ve kayıt için de yenilikçi çözümler sunacak.

Kameralı AirPods, kulaklık teknolojisinde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.

Apple said to start mass production of AirPods with IR camera in 2026: Everything we know so far | Mint

KAMERALI AIRPODS'UN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni AirPods modelinde, kullanıcıların hem ses hem de görüntü ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi özellik bulunması bekleniyor.

Yüksek çözünürlüklü kamera, kullanıcıların anılarını kolayca kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Ayrıca, gelişmiş mikrofon teknolojisi ve ses kalitesi, kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Kameralı AirPods, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir yenilik olacak.

 

Kaynak: TGRT Haber
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