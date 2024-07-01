Kameralı Airpods modelinin 2026 yılında çıkması bekleniyor

01 Temmuz 2024 18:51 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:28

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Bir değil iki yapay zeka birden: Apple'dan iPhone'lar için 'Gemini' hamlesi

Uzun zamandır yeni Airpods modelini bekleyen kullanıcılar, yeni seriye büyük bir yenilik ile kavuşacak gibi gözüküyor.

Apple, kulaklıklarına beklenmeyen bir özellik olarak kamera yerleştirmeyi düşünüyor.

YENİ AIRPODS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, teknoloji dünyasında bir ilke imza atarak kameralı AirPods modelini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu yeni model, kullanıcılarına sadece müzik ve telefon görüşmeleri için değil, aynı zamanda görüntülü iletişim ve kayıt için de yenilikçi çözümler sunacak.

Kameralı AirPods, kulaklık teknolojisinde yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.

KAMERALI AIRPODS'UN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni AirPods modelinde, kullanıcıların hem ses hem de görüntü ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak bir dizi özellik bulunması bekleniyor.

Yüksek çözünürlüklü kamera, kullanıcıların anılarını kolayca kaydetmelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Ayrıca, gelişmiş mikrofon teknolojisi ve ses kalitesi, kullanıcıların en iyi deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Kameralı AirPods, teknoloji meraklıları için heyecan verici bir yenilik olacak.