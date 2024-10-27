Kamu kurumları tatil olacak! Resmi tatillerde noterler açık mı?

27 Ekim 2024 00:18 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:18

29 Ekim tatil sürecinde noterlerin durumu vatandaşların gündeminde. Alım-satım işlemleri ve resmi evrak süreçleri için noter hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, 28-29 Ekim tarihleri arasındaki noter çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatillerde noterler açık mı sorusu ise gündeme gelmiş durumda.

28-29 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı gündeme geldi

28-29 Ekim'de kuyumcuların açık olup olmadığı gündeme geldi

Tüm Türkiye 28 Ekim​'den itibaren resmi tatil​ dönemine girecek. Bu yıl 29 Ekim​ Salı günü kutlanacak olan bayram öncesinde vatandaşlar, noterlerin çalışma saatlerini ve tatil programlarını merak ediyor. 28-29 Ekim tarihlerinde noterlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor.

28-29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı​ tatili resmi bir tatil olarak 28 Ekim günü saat 13:00 itibarıyla başlıyor. 28 Ekim itibarıyla noterlerin çalışma programı da vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

28 Ekim’de noterler öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam edecekler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günde noterler kapalı olacak.

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NÖBETÇİ NOTERLER 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hafta içinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim'de nöbetçi noterler kapalı olacak.

Hafta sonları genellikle hizmet veren nöbetçi noterler bayramda hizmet vermiyor. Resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşların 30 Ekim tarihini beklemeleri gerekecek.

28 EKİM TATİL Mİ?

1923'te Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir dönemin başladığı bu günde, resmi tatil nedeniyle 28 Ekim’de çalışan özel sektör işyerleri yarım gün hizmet verecek. 29 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 EKİM KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

29 Ekim'de eczaneler, bankalar, kamu kuruluşları ve noterler kapalı olacak. Vatandaşların bu dönemde planlarını yaparken resmi tatil günlerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor.