Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu

22 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:51

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının yapılacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Toplantının teması belli oldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak.

KPDK NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında gerçekleşecek olan KPDK toplantısı, 26 Kasım Salı günü yapılacak.

KPDK’NİN TEMASI NE OLACAK?

Toplantı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" temasıyla gerçekleşecek.

Toplantıyla, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve daha dinamik bir işleyişe kavuşması amaçlanıyor.