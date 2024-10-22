Kamuda çalışmak isteyenlere yeni kadrolar açıldı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:18

Kamu kadroları birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan kamu personeli alım ilanlarına göre kamuda yeni kadrolar açıldı.

Sürekli olarak yayımlanan kamu personeli alım ilanlarına göre; kurumlarda, askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuluyor. KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLERE YENİ KADROLAR AÇILDI MI? Kamu kurumlarında çalışma hayatına kamu personeli olarak devam etmek isteyen vatandaşlar ve şartları sağlayanlar için yeni kadrolar açılmaya devam ediyor. KAMU PERSONELİ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR? Kamu personeli ilanlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kamu ilan internet sitesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. KAMU PERSONEL İLAN LİSTESİNDE HANGİ KADROLAR VAR? PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -1 MEMUR ALACAK ( 17 Aralık - 19 Aralık) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - 7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - 33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ELEMANI DÜZELTME İLANI ( 22 Ekim - 4 Kasım) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI - 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - 66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - 1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI -1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim) GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI - 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI - ASKERİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım) BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI - 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım) SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim) AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - 2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim) İlgili Haberler PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı? Başvuru şartları belli oldu Kamu personeli ilanları açıldı! En düşük memur maaşı cezbediyor