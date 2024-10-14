Kamuda memurlar için servis hizmetinin devam edip etmeyeceği belli oldu

14 Ekim 2024 11:08 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:32

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında yer alan bilgilere göre kamuda memurlara servis hizmetinin kaldırılmasına karar verilmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından kamuda memur servis hizmeti kaldırıldı mı, devam edecek mi sorusu gündeme geldi.

Kamuda tasarruf paketi kapsamında memurlara sunulan servis hizmetlerinin kaldırılacağı açıklanmıştı.

Kamu​ kurum ve kuruluşlarında çalışan personel servisi giderlerinin artması sonrasında bu karar alınmıştı.

Memur-Sen​ Başkanı Ali Yalçın​ konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

KAMUDA MEMURLARA SERVİS HİZMETİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yalçın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki bakanlıkla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Yalçın'ın konuyla ilgili açıklaması ise şöyle:

"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti.

Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."