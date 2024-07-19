Kamuda tasarruf paketi Meclis’ten geçti, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek! Genelge tedbirlerindeki 31 madde

19 Temmuz 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:15

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan 31 maddelik düzenlemeye göre tasarruf tedbirlerine uymadığı tespit edilen şahıs, kurum ve kuruluşlara cezai işlem uygulanacak.

TASARRUF TEDBİRLERİNDE NELER VAR?

Mecliste kabul edilen tasarruf tedbirleri arasında; 3 yıl boyunca yeni hizmet binası alınmayacak, kamu kurum ve kuruluşları 3 yıl boyunca yeni taşıt edinmeyecek, kamu kurum ve kuruluşlarında ajanda, takvim, hatıra, plaket ve hediye benzeri alım, satım, basım yapılmayacak ve kamu görevlileri tek maaş alacak gibi maddeler yer alıyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARA NE OLACAK?

Tasarruf tedbirleri düzenlemesine göre kamu görevlileri tek görev için maaş alacak ve en yüksek memur maaşı 92 bin Türk lirasını geçemeyecek.

Ayrıca huzur hakkı, ikramiye ve görev tazminatı bedellerine üst sınır getirilecek ve bu yasa 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİNE UYMAYANLARA NE OLACAK?

Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilen tasarruf tedbirleri kapsamında denetlemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. Tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen kişiler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak.

İHTİYAÇ FAZLASI ARAÇLAR NE YAPILACAK?

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda ihtiyaç fazlası araçların satışı yapılacak ve 70 kilometre üstünde menzile sahip olan hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviki sağlanacak.

TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA NELER VAR?

Kamuda harcama kontrolü, tasarrufların artırılması, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ve yapısal reformun hızlandırılması amacıyla hazırlanan tasarruf tedbirleri kapsama alanları şu şekildedir;

Kamu Taşıtları: Kamu filo yönetimi sistemiyle etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi, yabancı menşeli araçların kullanımının yasaklanması ve ihtiyaç fazlası araçların tasfiye edilmesi yer alıyor.

Kamu Binaları: Deprem riski hariç yeni kamu binalarının alınması ve inşa edilmesinin durdurulması, kişi başına metrekare standardının uygulanması, Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi bulunuyor.

Kamu İstihdamı: 3 yıl boyunca kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılacak, destek personel sayısının zaman içinde azaltılacak, kamuda uzaktan çalışma sisteminin geliştirilecek ve yönetim kurulu ücretlerine tavan sınırı getirilecek.

İdari Yapılanmada Etkinlik: İdari genişlemeler sınırlandırılacak ve kamu idarelerinde mükerrer yapılanmalar önlenecek.

Hizmet İçi Eğitim ve Yurtdışı Görevler: Hizmet içi eğitim ve toplantı gibi faaliyetler kamu tesislerinde yapılacak ve yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak.

Enerji ve Atık Yönetimi: Sokak aydınlatmalarında LED dönüşümü hızlandırılarak ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek.

Haberleşme ve İletişim Giderleri: Tanıtım amaçlı basım yapılmayarak kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak.

Diğer Cari Harcamalar: Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl ve yemek gibi faaliyetler düzenlenmeyecek, ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanacak.

Zorunlu haller hariç demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ NE DEMEK?

Tasarruf tedbirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlerin azaltılması ve kamu kaynaklarına ekonomik tedbirler uygulanmasını ifade eder.