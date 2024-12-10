Kamuya lise mezunu alımları ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim tercih takvimi gündemde

10 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:20

Kamuya lise mezunu alımlarının yapılacağı tarih milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyu merakla bekliyor.

KPSS​ Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih​ yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

KAMUYA LİSE MEZUNU ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamuya lise mezunu alımları, KPSS ortaöğretim tercihlerinin erişime açılmasının ardından tercih sonuçlarıyla başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih duyurusu yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülüyor.