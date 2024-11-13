Kan Çiçekleri’nin ne zaman ve neden final yapacağı belli oldu

13 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:02

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri'nden gelen final haberi seyircileri üzdü. Başrollerini Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş’ın paylaştığı dizi hafta içi her gün 16.30'da ekranlara geliyor.

Gizli Bahçe dizisinin neden final yaptığı belli oldu

Gizli Bahçe dizisinin neden final yaptığı belli oldu

İlk 2 sezonu ile dikkatleri çeken Kan Çiçekleri, final yapıyor. Hafta içi her gün yayınlanan diziden gelen final haberinin ardından neden final yaptığı merak konusu oldu.

KAN ÇİÇEKLERİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Global Agency’nin yurt dışı satış başarısı nedeniyle Cannes’da özel davet verdiği dizinin aralık sonu veya ocak ayında çekimlerini tamamlamasının ardından final yapması bekleniyor.

KAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Berkay Çınar, Selinay Taşol, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Yılmaz Ulutaş, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Ceyda Pınar, Göksel Kayahan, Gökhan Gürdeyiş gibi isimler kadroda yer alıyor.