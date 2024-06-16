Kan lekesinin çözümü soğuk su ve limonda! İnatçı kan lekesine evde uygulayabileceğiniz yöntemler

16 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:52

Temizlemesi en güç ve zahmet isteyen kan lekesi özellikle kıyafetlerde, koltuklarda ve halılarda karşımıza çıkıyor. Kuruyan kan lekesini çıkarmak ise bir hayli zorlukta. Kan lekesinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz alternatif çözümler arasında; limon, soğuk su, karbonat, oksijenli su, beyaz sirke ve tuzlu su yer alıyor.

KAN LEKESİNE KESİN ÇÖZÜM

İnsanın canını sıkan ve oldukça güç çıkan kan lekesi, günlük hayatta insanların yaşadığı olumsuz olaylar sonucu meydana gelir. Kan lekesi problemi ile karşılaşıldığında sıcak su kullanmaktan kaçınılmalı ve bulaştığı an hızlı ve zahmetsiz kurtulabilmek için soğuk suyla yıkamak gerekiyor.

KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR? EVDE KAN LEKESİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Son derece inatçı ve yıkandıktan sonra bile iz bırakabilen bir leke türü olan kan lekesi için evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem bulunmakta. Bu yöntemler;

Hidrojen Peroksit Kullanımı (Oksijenli Su): Oksijenli su yöntemiyle kan lekelerinden kurtulmak için yeni bulaşmış kana nazikçe hidrojen peroksit sürün ve birkaç dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın.

Taze kanda etkili olacak bu yöntemi kullanmadan önce yüzeyde iz bırakma ihtimali olduğunu unutmamalısınız.

Limon Kullanımı: Limon suyu kan lekeleri için vazgeçilmez bir yöntemdir. Lekeli bölgeye limon suyu sıkın ve yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla çitileyerek durulayın.

Soğuk Su Kullanımı: Kan lekesi bulaştığı anda soğuk su ile lekelenen yüzeyi yıkarsanız lekeden çabucak ve zahmetsiz kurtulmuş olacaksınız.

Karbonat Kullanımı: Karbonat, zorlu lekelerle mücadelede sık kullanılan bir yöntemdir. Bölgeyi karbonatla çitilemek veya silmek lekeden hızlıca kurtulmanızı sağlar.

KURUMUŞ KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Kurumuş kan lekesi, taze kan lekesine oranla daha zor ve inatçı bir kir olarak yer almakta. Kurumuş kan lekesini çıkarmak için beyaz sirke ve tuzlu su tercih ediliyor.

Tuzlu Su Kullanımı: Kurumuş kan lekeli kumaşları tuzlu suya yatırarak kirden kurtulabilirsiniz.

Beyaz Sirke Kullanımı: Kurumuş kan lekesini çıkarmak için püf noktalardan biri beyaz sirkedir. Lekelerin aşınması ve temizlenmesini sağlayan beyaz sirke ile kurumuş kan lekesini çıkarabilirsiniz.

KAN LEKESİ ÇIKAR MI?

Kan lekesini çıkarmak zor ve zahmetli olduğundan imkansız gibi görünse de uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kolaylıkla bu kirden kurtulabilirsiniz.

KAN LEKESİ İÇİN MAKİNEDE KAÇ DERECE AYARLANMALI?

Kan lekesi bulaşan kıyafetler için çamaşır makinelerinin 30°C veya 40°C programları ayarlanmalıdır.

EVDE KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Genellikle tüm evlerde bulunan; karbonat, tuzlu su, limon, beyaz sirke ve soğuk su gibi yöntemlerle kan lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz.