Kandil namazı saat kaçta kılınacak? Kandil namazı saatleri ve okunacak dualar araştırılıyor

02 Ocak 2025 17:58 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:03

Regaip Kandili namazının kılınacağı zaman, namaza gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, namaz saati ve okunacak duaları araştırıyor.

Yeni yılla beraber 3 aylar da başladı: Regaip Kandili idrak edilecek

Yeni yılla beraber 3 aylar da başladı: Regaip Kandili idrak edilecek

Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir.

Allahü Teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmeli.

Kandil gecesi teşbih namazı da kılınabilir.

TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, mekruh vakitlerin haricinde her zaman kılınabilir. Eğer gündüz kılınırsa dört rekâtta bir, gece kılınırsa iki rekâtta bir selam vermek daha iyi olur.

Haftada veya ayda bir veya hiç olmazsa ömürde bir defa olsun bu namazı kılmanın iyi olacağı bildirilmiştir.

Tesbih namazının kılınışı şöyle:

Allah​ rızası için nafile namaza niyet edilir. Sübhanekeden sonra 15 defa yukarıda bildirilen Tesbih okunur.

Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir, sonra Euzü-Besmele çekilip Fatiha ile bir zammı sure okunur.

Sonra rükuya gitmeden tekrar 10 defa aynı Tesbih okunur. Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir.

Sonra rükuya varılır, rüku tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunarak, rükudan, (Semiallahü limen hamideh) diyerek doğrulduktan sonra ayakta iken aynı Tesbih 10 defa daha okunur.

Tesbih bittikten sonra, (Rabbena lekel hamd) denir ve secdeye varılır.

Secde tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunur. Secdeden kalkılır, celsede 10 defa Tesbih okunur, ikinci secdede de yine 10 defa Tesbih okunur. Toplamı 75 eder.

İkinci rekata kalkılınca, yine önce 15 defa Tesbih okunur, sonra yine birinci rekattaki gibi hareket edilir, sonra kadeye varılır. Tehıyyat ve salevatlar okunur.

3. ve 4. rekatlar da ilk iki rekat gibi kılınır.

Her rekatta 75 Tesbih okunmuş olur ki, toplamı 300 eder.

Secde-i sehv gerekirse, secdede bu Tesbih okunmaz.

Nafile bir namaz olduğundan kaza borcu olanın Tesbih namazı kabul olmaz.