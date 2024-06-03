Kanser tedavisi gören Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

03 Haziran 2024 08:54 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:16

TRT ekranlarında yayınlanan Evet-Hayır yarışmasının sunucusu Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sunucunun eşi Asuman Tuğberk Yolaç, Erkan Yolaç'ın vefatının ardından 17 gün sonra hayatını vefat etti.

Vatandaşlar tarafından Asuman Yolaç'ın neden öldüğü ve hayatı merak ediliyor.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Asuman Yolaç, 2 Haziran Pazar günü 72 yaşında hayatını kaybetti.

Asuman Yolaç 30 Kasım 1951 yılında İzmit'te dünyaya geldi.

1970 yılında Türkiye Güzeli seçilen Yolaç, mankenlik ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam etti.

1976 yılında Erkan Yolaç ile evlendikten sonra birlikte Yolaç AŞ'yi kurdular.

Uzun yıllar boyunca eşinin programı Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.

Ailesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle: